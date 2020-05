Milano, Sala: "Dal Comune 2 milioni per i buoni spesa alle famiglie"

Sala: dal Comune 2 mln per buoni spesa ad altre 5mila famiglie



"Domani porto in giunta una delibera per cui il Comune mette altri 2 milioni per poter arrivare ad altre 5mila famiglie" attraverso i buoni spesa. Ad annunciarlo nel suo consueto messaggio sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha fatto il punto sugli aiuti del Comune alle famiglie "per la parte più bisognosa della città", premettendo che "non sarà mai sufficiente ma stiamo mettendo tutte le ormai scarse risorse a disposizione".



"Punto uno - ha raccontato il sindaco - il pacco alimenti: ogni settimana grazie al Comune e a tante donazioni noi portiamo a 5mila famiglie un pacco alimenti, che in tutto sono 60 tonnellate. Lo facciamo tramite i volontari che in 10 hub della città se ne occupano. Questa azione fa il paio con la seconda che è quella relativa al bonus spesa: qui stiamo utilizzando fondi del governo copriamo 15mila famiglie con questo ticket ma siccome le richieste sono molte di più omani porto in giunta una delibera per cui il Comune mette altri 2 milioni per poter arrivare ad altre 5mila famiglie". Infine ha ricordato l'intervento sugli affitti "al momento è quella più insufficiente ma di più non riusciamo a fare anche perchè sono risorse nostre con la Regione, non ci sono fondi del governo". "Noi possiamo dare a 2mila famiglie fino a 2.500 euro - ha spiegato - il bando è ancora aperto e rimarrà aperto fino al 20 di maggio".



Fase 2, Sala: per ristoranti e bar spazi aperti senza tasse



"Sul tema bar e ristoranti la buona notizia l'ha comunicata ieri Franceschini: si potranno chiedere spazi all'aperto antistanti al bar senza vincolo della soprintendenza, l'unico vincolo rimane la sicurezza, ma non faremo pagare nessuna tassa". A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il consueto videomessaggio sui social.



"Per cui - ha detto rivolgendosi a baristi e ristoratori - cominciate a pensare che spazi potreste avere bisogno". In più Sala ha ricordato che "i Comuni attraverso l'Anci stanno chiedendo al governo un aiuto per esentare bar e ristoranti dal pagamento della tassa di rifiuti e dalla tassa di occupazione del suolo per il periodo in cui sono stati chiusi".