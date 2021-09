Milano, Sala: "Fascie orarie a scuola? Idea che condivido"

“Dal punto di vista del trasporto pubblico è chiaro che il problema lo avremo quando riapriranno le scuole. Ora siamo parlando con il Prefetto per ragionare nel limite delle regole che ci dà il Governo su cosa si può fare al meglio per il trasporto pubblico e per ritornare sul lavoro relativo agli orari della città. Questo è molto importante. Con il prefetto ci vedremo nei prossimi giorni e questo potrà essere d’aiuto”. Lo ha detto ieri il sindaco Giuseppe Sala durante il punto stampa in via Ardigò all’esterno della fermata Forlanini M4 in merito alla situazione del trasporto pubblico. Sulla reintroduzione di fasce orarie Sala come riferisce Mia News ha spiegato: “È un’idea giusta che condivido totalmente, ci incontriamo con il prefetto per metterla a punto e rinnovare questa idea e per mettere a frutto i test che abbiamo fatto nei mesi precedenti”, ha concluso.