Milano, Sala: Feltri contro piste bici? Sogna ritorno al passato



Le piste ciclabili, argomento sempre divisivo, entrano nel dibattito della campagna elettorale milanese, con Vittorio Feltri, capolista per Fdi a Milano, che vorrebbe cancellarle e il sindaco uscente Beppe Sala che le difende. Se Feltri sogna di vivere in una citta' che e' un borgo, un unicum, in cui si ritorna al passato bene per lui", ha detto Sala a margine dell'inaugurazione del flagship store di Hermes.



"Feltri le vorrebbe cancellare e giudicheranno i milanesi se Milano deve essere diversa da tutte le altre grandi citta' del mondo dove le piste ciclabili sono diventate una normalita'" conclude il primo cittadino.