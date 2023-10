Milano, Sala incontra Meghnagi e Jarach: pace fatta

"Nei giorni scorsi Walker Meghnagi e Milo Hasbani, presidente e vice presidente della Comunita' Ebraica di Milano, e Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah, mi hanno proposto di incontrarci. Oggi ci siamo visti a Palazzo Marino. Un incontro cordiale in cui ho ribadito la vicinanza mia e della citta'. In conclusione del colloquio ho chiesto di ricambiare la visita e giovedi' saro' presso la sede della Comunita' Ebraica milanese". Lo comunica sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell'incontro con alcuni rappresentanti della Comunita' Ebraica e del Memoriale della Shoah che sancisce la ritrovata serenità dopo gli screzi degli scorsi giorni. Iscriviti alla newsletter