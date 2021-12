Milano: Sala, "La città è piena, sarà un Natale quasi normale"

Sala: "La variante Omicron pesa sulle prenotazioni dei voli per le festività"

"La citta' e piena, e' viva, abbiamo i mercatini ma abbiamo anche 200 vie addobbate, oggi Rinascente riapre le sue vetrine. E' un Natale quasi come prima". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale, parla delle prossime festivita'. Sara' un Natale "quasi" come quelli del passato "anche se siamo in giro con la mascherina, ma e' necessario cosi'".

L'Emergenza sanitaria non e' alle spalle, ma "speriamo che il commercio possa lavorare. Per fortuna c'e' un buon traffico turistico sugli aeroporti. Ho verificato proprio oggi i dati, anche se basta una minima notizia negativa per bloccare un po' le cose. Da quando e' uscita la notizia sulla variante Omicron, mi segnalavano da Sea che hanno avuto parecchie disdette. Quindi e' chiaro che siamo tutti ancora molto attenti", aggiunge.

Green pass: Sala, ok prefetto controlli a campione bus e metro

Sui mezzi pubblici milanesi, "ci saranno controlli a campione perche' di piu' non si potra' fare, con un'attivita' mista di personale di Atm e forza pubblica e vigili". Lo ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, spiegando di averne parlato ieri con il prefetto Renato Saccone. "Chiamo tutti al buonsenso - aggiunge - perche' in questi frangenti se dovessimo fare un controllo a tappeto paralizzeremmo il traffico sul trasporto pubblico. Quindi tanto buonsenso pero' i controlli li faremo".

Milano: Sala, squadre convincano nostalgici San Siro

Sulla demolizione dello stadio di San Siro "ho fatto la mia parte. Non ho ravvisato motivi per non concedere il pubblico interesse, adesso devono essere anche un po' le squadre a convincere i nostalgici, oppure chi e' contro all'idea ne deve parlare con le squadre piu' che con me perche' io sono un po' in mezzo". Cosi' il sindaco di Milano, Beppe Sala sul nuovo stadio a San Siro e sull'abbattimento del vecchio Meazza. "Pero' io, dal mio punto di vista, prima di tutto devo fare rispettare le procedure e questo l'abbiamo fatto".

