Milano, Sala: La Russa jr? Non si può sedere a tutti i tavoli

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a commentare la nomina del Governo di Geronimo La Russa nel Cda del Piccolo Teatro, dopo l'intervista al Corriere della Sera in cui il primogenito del presidente del Senato ha detto: "Nessuno ricorda che l'incarico al Piccolo e' gratuito. L'unica nomina remunerata e' quella in M4 avuta dal sindaco". "Io non sto discutendo la persona in se', sto discutendo il profilo" ha detto Sala a margine della conferenza stampa di presentazione della donazione di "Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi - Due nuove case museo per Milano" al Fai.

Milano, Sala: Geronimo deve fare il suo percorso

"Io stesso non sono adatto a tutto e non mi sento un uomo per tutte le stagioni - ha proseguito - Quindi dico solo che il Piccolo deve essere un punto di arrivo dopo aver fatto un percorso nel campo della cultura, non un punto di partenza. Lui fa riferimento al presidente Marchetti che e' un giurista, ma Marchetti e' stato presidente della fondazione Rcs, e' di fatto il fondatore di Bookcity, ha fatto nel campo culturale della nostra citta' tantissimo. Quindi io penso che Geronimo debba fare il suo percorso. Io non l'avrei messo li', invece proprio a dimostrazione che non voglio essere preconcetto, l'ho messo dove pensavo che potesse servire. Nessuno di noi puo' fare qualunque cosa. Io davvero non capisco questa necessita' di essere su tutti i tavoli. Mi pare che abbia gia' tantissimi incarichi, temo che cosi' non renda neanche tanto simpatico ai milanesi", ha concluso.

Lombardia, Fontana: La Russa? Lo ritengo una persona capace

"Conosco Geronimo La Russa che ritengo una persona capace, eccellente e non sono in grado di fare valutazioni specifiche. Credo che la sua cultura gli consenta di sedere in tutti i tavoli pero' sono valutazioni tecniche di cui non mi sento di poter dar giudizi salvo un apprezzamento di com'e' come persona". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica "L'Adda una visione identitaria", a Palazzo Lombardia commentando le polemiche sorte intorno alla nomina di Geronimo La Russa nel consiglio di amministrazione del Piccolo teatro di Milano.