Milano, Sala: mozione contro Grandi vergognosa

Milano: Sala, su Ambrogini scelte clientelari, mozione contro Grandi vergognosa

Che il consiglio comunale "il giorno dopo la dimostrazione che ha dato, come tutti gli anni, sulla scelta clientelare degli Ambrogini, si permetta di fare una mozione del genere rispetto a una persona che lavora incessantemente e' veramente vergognoso". Lo ha etto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula a difesa dell'assessora all'ambiente Elena Grandi contro la quale e' stata presentata una mozione dall'opposizione. "Credo, soprattutto oggi, dopo quello che ho visto ieri, una mozione del genere e' solo una vergogna", ha concluso ribadendo che "e' il momento di dividere le persone per bene da quelle che non lo sono, quelle che lavorano dalla mattina alla sera, magari facendo errori, e quelle che non fanno molto". Iscriviti alla newsletter