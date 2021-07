Milano, Sala: non replicherò a polemiche, oggi serve serenità



Non replicherò mai, prometto di non alzare mai io la polemica. Quello che farò è andare avanti per la mia strada, ribadendo che non mi ricandido solo per continuare il lavoro. In parte per riportare lavoro ai fasti del passato e in parte con alcune idee di cambiamento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito delle dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, sul "green alla moda". "Le campagne elettorali sono un momento di confronto, ma purtroppo mai un confronto sereno. Vedremo come sarà questa. Se guardo a quella del 2016 con Parisi credo che abbiamo mantenuto la discussione su toni civili. Ma non sono momenti di discussione serena e la gente oggi ha bisogno di serenità. Per vari motivi: c'è ancor timore e i problemi sono il lavoro e altro", ha osservato Sala a margine di un evento alla Triennale

"Io sono parte in causa e probabilmente non sono serena nel giudizio rispetto alla mia corsa. Io lo dico da tanto tempo che sarebbe stato meglio votare in giugno o luglio piuttosto che così avanti. Rimane il fatto che c'è della preoccupazione, me l'ha manifesta anche l'altro giorno la Moratti rispetto ad una ripartenza dei contagi legati alla variante Delta. Quindi probabilmente può avere senso e credo che si possa valutare poi ovviamente decideranno loro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della proposta di Francesco Boccia di anticipare a settembre le elezioni amministrative.