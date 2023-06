Milano, Sala: "Nonostante una certa narrazione, la popolazione cresce"

"Nonostante una certa narrazione e una certa idea che la gente voglia andarsene dalla citta' e lasciare Milano, noi ogni mese stiamo continuando ad aumentare la popolazione, ogni singolo mese". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al primo incontro di illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle modalita' del procedimento di revisione del Piano di Governo del Territorio.

"Le ultime rilevazioni fatte da Assolombarda - ha aggiunto parlando da Palazzo Marino, sede del Comune - indicano una disoccupazione pari al 5,4%, che e' fisiologico, anzi, in alcuni casi c'e' una difficolta' drammatica a trovare risposte a richieste di settori industriali e commerciali". Inoltre, "i dati che riceviamo da Sea sugli aeroporti ci dicono che siamo arrivati a superare il 2019, gli investimenti delle imprese straniere stanno crescendo molto significativamente". Cio' non toglie che anche il capoluogo lombardo affronti difficolta' che non possono essere ignorate, secondo Sala: " Milano - ha precisato - ha una serie di problemi, il costo dell'abitare e' un problema che sta cominciando purtroppo a interessare la gran parte dele citta' italiane. Pensando a noi, e' un tema significativo" per cui "possiamo lavorare per favorire edilizia rigenerativa su certe zone della citta', appartamenti con canoni piu' bassi, studentati".

Palazzo Marino approva l'aggiornamento del Piano di Governo territorio

"Il Pgt - ha concluso il sindaco - non e' uno strumento asettico ma deve rispondere a una visione politica della citta'. E' lo sforzo che stiamo facendo. Siamo ancora nel mezzo di un momento molto difficile in cui si deve cambiare si deve". La giunta di Palazzo Marino ha approvato la delibera che riguarda l'aggiornamento del Piano di governo territorio a meta' aprile ed e' quindi al lavoro sulle effettive modifiche da apportare e poi portare in aula consigliare per il voto. Tra i principali ambiti di intervento, quello di accrescere l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili, soprattutto per riuscire ad incrociare la domanda di giovani, studenti, famiglie di neoformazione e anziani in difficolta': verranno quindi ulteriormente agevolati gli interventi di housing sociale, ad esempio con la diminuzione della soglia di superficie che ne rende obbligatoria la realizzazione (oggi fissata a 10mila mq), con la definizione di sistemi di agevolazione per nuove offerte di edilizia in affitto e per il rilancio di quella convenzionata ordinaria, e con la semplificazione dello stesso impianto normativo del PGT perche' possa promuovere innovazione e inclusione, attraendo al contempo nuovi investimenti.

Temi oggetto di variazioni sono anche il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualita' ambientale, con l'introduzione di norme di allineamento al Piano Aria Clima, approvato nel febbraio 2022, la valorizzazione del patrimonio pubblico, la rigenerazione delle infrastrutture per la mobilita', cui verra' data maggiore spinta, e le norme morfologiche che verranno corrette e precisate in rapporto alle trasformazioni urbane in corso d'opera o di progetto: al centro la qualita' degli interventi e la definizione di strategie - che passino anche dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione della cittadinanza - per la valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di socialita' e benessere. Altro tema, quello della Milano metropolitana e globale, con la definizione di intese tra Comune di Milano, Citta' Metropolitana e altri comuni limitrofi per piani e progetti condivisi.