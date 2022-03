Milano, Sala: "Pnrr e Olimpiadi, rischio reale di infiltrazioni mafiose"

"Tra Pnrr e Olimpiadi avremo un grande flusso di denaro e bisogna stare attenti, stiamo verificando se tutte le misure che abbiamo messo in campo sono sufficienti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della celebrazione della 27esima giornata nazionale delle vittime innocenti di mafia, in piazza Prealpi a Milano. "Credo che la cosa importante sia lavorare con le imprese per valorizzare quelle sane e permettere loro di lavorare e isolare quelle malsane", ha proseguito il sindaco, sottolineando che "le aree abbandonate, le risorse del Pnrr, le Olimpiadi invernali del 2026 non dovranno essere una speculazione per pochi, ma un'occasione per tutta la citta'. "Il pericolo di infiltrazioni mafiose e' un rischio reale e concreto e per questo dovremo alzare la guardia ancora di piu', dovremo lavorare per costruire una citta' migliore".

