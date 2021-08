Milano, Sala: pronto al confronto con gli altri candidati



Il programma l'ho licenziato stamattina, adesso si tratta di infiocchettarlo e dargli una grafica corretta". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un evento dell'Associazione italiana arbitri in università Cattolica a Milano. Parlando della campagna elettorale per le amministrative, Sala ha confermato la sua "disponibilità" a fare tre confronti prima del voto del 3-4 ottobre, ma ha chiesto che siano gli sfidanti "a definire dove farlo".



Per Sala "fare tre confronti credo sia corretto" e "sarebbe utile, a questo punto, se gli staff dei candidati si parlassero tra loro per definire quando e come ci saranno", con tra gli altri Luca Bernardo del centrodestra e Layla Pavone del Movimento 5 Stelle. Il programma elettorale del sindaco uscente "non sarà di cento e passa pagine come nel passato. Per noi - ha detto Sala - c'è molto di quello che stiamo già facendo. Continuerò con i giri cittadini per ascoltare i problemi. Credo che sia buona cosa per il candidato uscente continuare a dimostrare di essere un buon sindaco. La cosa più importante è continuare a fare bene il mio lavoro", ha concluso Sala



"Non ci sono novità, non ho risentito le squadre nelle ultime settimane. Ribadisco che il tema non è lo stadio, è il resto del progetto che è un progetto che incide su un quartiere importante di Milano e che richiede alcuni anni di lavoro e grandi investimenti. Ribadisco: lo stadio domani mattina, il resto ragioniamoci", ha concluso il sindaco.





