Milano, Sala: "Se vinciamo, avanti con Area B ed Area C"

"Non replico a Bernardo ma dico con nettezza che noi andremo avanti sull’area B e sull’area C se vinceremo, perché crediamo che sia per il bene dei milanesi e il contributo di Milano a un problema drammatico di climate change". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione alla stampa del Protocollo in prefettura sulla movida."Per me la salute e quello che respirano i milanesi sono prioritari e credo che tutti noi ogni giorno vediamo i disastri che nascono dai problemi che nel mondo si generano per il cambiamento climatico che a sua volta nasce dall’inquinamento. Milano se ne fa anche carico nel suo piccolo oppure se nel suo piccolo dice che sono problemi altrove, prima o poi arrivano anche dalle nostre parti. Credo che una città saggia come Milano debba farsi carico per la sua piccola parte di questo problema", ha concluso Sala.