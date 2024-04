Milano: Sala, statua maternita' non urta alcuna sensibilità

"Chiedero' alla commissione di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio: non penso che urti alcuna sensibilita'". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di Milano Art Week in corso a Palazzo Marino, rispondendo in merito alla proposta di collocare in piazza Duse una statua che raffigura una donna che allatta, dedicata alla maternita' dell'artista Vera Omodeo, bocciata dalla commissione in quanto espressione di "valori non condivisi" da tutti. "Non voglio entrare nella logica della collocazione da una parte o dall'altra - ha spiegato il sindaco -, questo lascio all'assessore Sacchi di fare proposte, non so se sia collocazione giusta, se ci sono altre idee". Il primo cittadino ha ribadito la richiesta alla commissione di "riesaminare", in quanto, a suo parere, sembra "un po' una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilita' universale".