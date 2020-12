Milano: Sala, una mia lista di giovani per rivoluzione città



Una lista di giovani e nella squadra anche l'eventuale successore. E' quanto annuncia Beppe Sala che in un'intervista al Corriere della Sera indica come centro della sua azione per il futuro di Milano i quartieri, per una citta' policentrica. "Ci sara' una lista Beppe Sala sindaco. Il minimo comune denominatore - spiega - e' che sara' una lista di giovani, guidata da un candidato e da una candidata".



All'indomani della scelta di correre ancora da sindaco, il primo cittadino di Milano afferma che si ricandidera' "per fare una vera rivoluzione". E punta su un uomo e una donna, giovani, che ha gia' individuato e che spera di annunciare dopo le feste. Sala dice anche di credere "molto nel valore della squadra e della stabilita' tanto che durante questi 5 anni non e' stato mandato via nessun assessore e nessuno si e' dimesso ad eccezione dei due che sono stati eletti in ruoli piu' importanti. E' un unicum nella storia della citta'. Se i milanesi mi riconfermeranno - assicura - saranno i miei ultimi 5 anni da sindaco". L'obiettivo e l'impegno "sara' quello di creare una classe dirigente e un candidato a prendere il testimone. Ci sara' un gruppo di persone che si giochera' le carte per essere il delfino o la delfina".



"Una delle risorse di Milano, lo si è visto in questa crisi pandemica, è la vita ricchissima dei suoi quartieri. In passato tanti hanno parlato di città policentrica arrivando a mitizzarla, ma mai a realizzarla. Ora ci sono i presupposti perché questo accada. Noi crediamo nella città in 15 minuti, rifondata sulla prossimità. Ci crediamo perché una delle cose che cambierà sarà la mobilità. Meno mobilità o comunque diversa", conclude Sala.