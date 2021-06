Milano, Salvini: "Ci vediamo domani. Entro questa settimana si chiude"



"Ci vediamo domani. Entro questa settimana si chiude". Così il leader della Lega, Matteo Salvini ribadisce che la scelta del candidato del centrodestra a Milano è ormai in dirittura di arrivo.



Il centrodestra deve infatti raggiungere una quadra su candidature e futuri equilibri e manca ancora un candidato per Milano che possa sfidare l'attuale sindaco Beppe Sala. In lista sono rimasti, oltre il sempreverde Maurizio Lupi, Annarosa Racca e Oscar di Montigny.