Milano, Salvini: candidato "per vincere" entro la settimana



Dopo che Oscar di Montigny ha declinato l'invito a candidarsi come sindaco di Milano per il centrodestra in alternativa a Beppe Sala, Lega, FdI e Forza Italia devono chiudere alla svelta scegliendo un nome alternativo. E a questo punto tutto può accadere. L'unica certezza è che bisogna fare presto. E' lo stesso Salvini a tornare sull'argomento in un'intervista al quotidiano Avvenire: "Entro la settimana chiudiamo con due squadre di eccellenza, sia a Milano che a Bologna. Non per partecipare, ma per vincere".



Come alleanza, prosegue Salvini, "abbiamo appena messo plasticamente un primo mattone della federazione, tenendo in Senato una conferenza stampa sui referendum sulla giustizia con Udc e Forza Italia. Si tratta di una collaborazione sempre più stringente e efficace tra i partiti di centrodestra che sostengono Draghi, con l'obiettivo di essere rapidi e pragmatici. È quello che gli italiani si aspettano da noi".