Milano, Salvini: "Case popolari, non è giusto che i sinti scavalchino migliaia di famiglie". VIDEO

Milano, Salvini: "Case popolari, non è giusto che i sinti scavalchino migliaia di famiglie"

"Non trovo giusto che 14 nuclei familiari di nazionalita' sinti siano stati trasferiti all'interno di alloggi residenziali milanesi superando migliaia di altre famiglie", specialmente "se si pensa che sono persone che hanno a che fare con traffico di droga, di rifiuti, con casi di furti e che si sono resi protagonisti di inseguimenti con la polizia". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative, anche di carattere normativo, in relazione ai criteri di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla luce della situazione abitativa nelle periferie milanesi, nel corso del Question time alla Camera. Si tratta di una vicenda che "sebbene non sia di competenza del mio dicastero, mi preoccupa", ha aggiunto Salvini.

Salvini: "Le nostre competenze sono assolutamente residuali, la scelta spetta al Comune"

"E' una vicenda che ahime' noi ben conosciamo, ma le nostre competenze sono assolutamente residuali. Spetta al Comune di Milano ponderare le misure da mettere in campo e i diversi interessi da tutelare. Detto questo condivido la preoccupazione degli interroganti. Basta andare a fare una ricerca su internet per ricondurre ai residenti in via Bonfadini e dintorni droga, traffico di rifiuti, reati ambientali, costruzione di ville abusive, furti, ritrovamento di refurtive, oro e gioielli, incendi e auto rubate, inseguimenti con la polizia". "Lascio giudicare ai cittadini e alle istituzioni preposte se questi nuclei familiari, residenti in un contesto che la cronaca ci riconduce a questi eventi siano meritevoli di superare migliaia di altre famiglie milanesi in coda per l'assegnazione di una casa popolare. La mia risposta evidentemente e' no", ha concluso il ministro.