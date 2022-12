Milano, Salvini contro l'Albero di Natale dell'Estetista Cinica

Matteo Salvini polemico sull'albero di Natale in piazza Duomo sponsorizzato quest'anno da Veralab, il marchio dell'Estetista Cinica. Così ieri il ministro leghista durante un convegno a Roma: "A Milano ci ritroviamo l’albero con le palle rosa, per via dello sponsor. De gustibus...». Parole che sono apparse a qualcuno in odore di sessismo.

Albero in Duomo l'Estetista Cinica a Salvini: "Ancora vittime del patriarcato"

La stessa Cristina Fogazzi, vero nome dell'Estetista cinica, ha commentato su Instagram: «Di tutte le critiche che ero preparata a ricevere sull’albero di Natale, la questione del rosa mi sembrava veramente sdoganata. Credevo che il rosa sarebbe stato un elemento irrilevante, invece grande scandalo. Dobbiamo pensare di essere ancora vittime del patriarcato? Che il rosa è un colore da femmine e quindi non va bene?».

Il ministro: "Nessun sessismo, preferisco le palle rosse"

Quindi, la controreplica di Salvini: «Come migliaia di altri milanesi, donne e uomini, giovani e anziani, per le decorazioni di Natale preferisco il rosso e i colori classici. Cosa c'entra il sessismo?»