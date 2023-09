Milano, Salvini: "Pronto al confronto con Sala su metro e biciclette"

"Ho detto al sindaco Sala che lo aspetto quando vuole per parlare di Olimpiadi, per parlare di metropolitane e per parlare di biciclette". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, accennando anche ai temi dell'autovelox e del limite di 30 all'ora in citta'. "Io adoro andare in bicicletta laddove ci sono spazio e sicurezza - ha affermato a margine della presentazione del progetto 'On the road' - fare le piste ciclabili anche laddove le situazioni sono complicate puo' essere un rischio per tutti. Io nel codice della strada nuovo metto una distanza minima oltre la quale l'automobilista non puo' superare. E' chiaro che Milano e' una citta' straordinaria, la piu' bella del mondo, la mia alla quale sono legato, ma e' una citta' piccola, e' stretta non ha i vialoni di Parigi o le ciclovie del Trentino, ne parlero' con il sindaco perche' le vite vanno al di la' del colore politico".

Salvini: "Non ha senso piazzare autovelox a caso"

Quanto al limite di 30 all'ora, aggiunge, "ha senso dove ci sono posti sensibili e pericolosi, dire che in citta' si va tutti a 30 all'ora non ha nessun senso. C'e' il tema degli autovelox, piazzarli autovelox fuori da un ospedale, dove ci sono tanti incidenti o in prossimita' di una scuola, ha un senso, piazzarli a caso per fare cassa non ha senso, quindi metteremo una norma che regolamenta anche l'utilizzo degli autovelox".