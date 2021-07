Milano, Salvini: Sala è nervoso, da cittadino vorrei di meglio. Video

Milano, Salvini: Sala è nervoso, da cittadino vorrei di meglio



“Penso che la presentazione ufficiale di Luca Bernardo e della squadra sarà settimana prossima, stiamo lavorando per organizzarla giovedì o venerdì prossimi. La mia ambizione è di presentare alla città una squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine dell’incontro sui referendum della giustizia organizzato dalla Lega a Palazzo Stelline a Milano. “Lavorerò – ha aggiunto – perché anche Albertini faccia parte della squadra”.

"Sala? Vedo un certo nervosismo, specie dopo che il Sole 24 Ore lo ha piazzato all'89esimo posto nella classifica dei sindaci più apprezzati d'Italia. Da milanese vorrei qualcosa di meglio", chiosa poi Salvini.





Salvini: Cerco capolista più bravo di me. Sala? No sindaco controvoglia



"Stadio assolutamente sì, da ieri. Quello che rimprovero a Sala e alla giunta divisa è aver perso tempo. Milano era una delle città più dinamiche d'Europa, il Covid ha rallentato tutto, però Milano sta faticando più di altre, non penso che Sala avesse più voglia di fare il sindaco, ambiva ad altre posizioni. Le ha cercate ma a sinistra non gliele hanno trovate. Fare il sindaco controvoglia non è cosa da fare", ha poi aggiunto il leader della Lega.



"La lista" della Lega "sarà aperta - ha sottolineato - a donne e uomini della città senza tessera di partito in tasca, questa per noi è la novità. Sto cercando un capolista più bravo di me". Rispondendo poi a una domanda su Vittorio Feltri, che correrà come capolista per Fratelli d'Italia, Salvini ha chiosato: "Noi ci rivolgiamo ai milanesi".





Milano 2021: Bernardo, medico e sindaco? Corriamo per vincere, ho gia' scelto



Se sara' eletto Luca Bernardo fara' il sindaco di Milano, non il medico. Lo ha chiarito ai giornalisti, a margine della prima uscita pubblica con il segretario della Lega Matteo Salvini per un incontro sui referendum della giustizia al Palazzo delle Stelline. A chi gli chiedeva se si possa fare il sindaco e il medico in contemporanea, Bernardo ha infatti risposto: "Credo di avere gia' fatto una scelta. Corriamo per vincere, non per partecipare. E' ovvio che ho gia' scelto di fare il sindaco".



Il candidato sindaco del centrodestra si e' anche detto pronto a un confronto pubblico con Sala "quando vuole e dove vuole". All'amministrazione milanese Bernardo critica la gestione della citta': "Chiunque di voi girasse dalla periferia al centro e dal centro alla periferia vedrebbe come la citta' e' degradata e lasciata andare e come i milanesi si sentano soli. Noi quella solitudine la colmeremo".