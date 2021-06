Milano Santa Giulia, bonifica da 80 milioni di euro

In seguito a una gara d’appalto internazionale, Risanamento S.p.A., attraverso la propria controllata Milano Santa Giulia S.p.A., ha affidato all’ATI SUEZ-SEMP la bonifica ambientale dell’area Milano Santa Giulia, per un corrispettivo pari a più di 80 milioni di euro, dei quali circa 64 milioni di euro relativi alle attività di bonifica e circa 18 milioni di euro relativi alle attività di c.d. “riempimento”.

L’operazione rappresenta uno dei maggiori progetti di recupero ambientale urbano d’Europa e un nuovo incarico di rilievo per SUEZ, assunto grazie alla sua consolidata esperienza a livello europeo in materia di smaltimento rifiuti e decontaminazione del suolo, Industrial Waste Specialties (IWS), e per SEMP, società con esperienza ventennale nell’ambito delle bonifiche ambientali e del risanamento di aree industriali dismesse. Il quartiere di Milano Santa Giulia, nel sud-est del capoluogo lombardo, è un’ex-zona industriale di 120 ettari di estensione, oggi in parte già costruita.

Il progetto di rigenerazione urbana prevede la realizzazione da parte del Gruppo Risanamento di un nuovo spazio, smart e sostenibile, che andrà ad integrarsi perfettamente nella metropoli milanese. Il quartiere ospiterà una zona residenziale con 3.000 alloggi, un business center con uffici, un grande parco e delle aree verdi, oltre a negozi e spazi ricreativi. Inoltre, accoglierà il “Pala Italia”, l’Arena che diventerà simbolo della scena musicale e sportiva italiana, in cui si terranno, tra le altre cose, alcune competizioni delle Olimpiadi invernali del 2026.

Per raggiungere un simile obiettivo, l’iter di sviluppo prevede che siano preventivamente eseguite le attività di bonifica ambientale completa dell'area ed a tale fine il gruppo Risanamento ha deciso di affidarsi a all’ATI SUEZ-SEMP. SUEZ ha infatti dimostrato di poter mobilitare le proprie risorse europee per dare vita a questo ambizioso progetto, che richiede l’ideazione e l’applicazione di soluzioni nuove, seppur in tempi molto brevi. SEMP unisce la comprovata esperienza nel settore ambientale al vantaggio di essere un’azienda del territorio, particolarmente attiva nel comprensorio della Città Metropolitana di Milano.

La bonifica sarà attuata per fasi successive, la prima delle quali consentirà la realizzazione dell’arena in tempo utile per il suo utilizzo a servizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. Per 3 anni e mezzo, in un’area di 64 ettari, saranno bonificati 1,2 milioni di m3 di terra in loco (escavazione, lavaggio, stabilizzazione e riporto) mentre altre 300.000 tonnellate di terra e materiali vari saranno trattate all’interno della rete infrastrutturale degli appaltatori per smaltirle o valorizzarle, a seconda delle loro caratteristiche. Il decreto di approvazione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la riqualificazione urbana delle aree di Milano Santa Giulia emesso dalla Regione Lombardia e pubblicato sul B.U.R.L. lo scorso 17 giugno 2021 ha segnato la chiusura definitiva dell’iter autorizzativo della Variante al progetto Milano Santa Giulia ed ha permesso al Gruppo Risanamento di dare avvio allo sviluppo dell’iniziativa, iniziando dalle attività di bonifica dei suoli.

“Siamo contenti di avere portato a compimento anche questo importante tassello relativo al progetto di Milano Santa Giulia, che consentirà, alla conclusione dei lavori, di iniziare l’attività vera e propria di costruzione dell’area che ospiterà la Arena, luogo delle prossime Olimpiadi invernali del 2026” ha commentato Davide Albertini Petroni, Amministratore Delegato di Milano Santa Giulia S.p.A. “Crediamo di avere individuato, attraverso un’accurata gara internazionale, i migliori operatori in questo specifico ambito e di avere contribuito a dare l’avvio ad uno dei maggiori sviluppi progettuali immobiliari di Milano di questi ultimi anni”.

“Siamo davvero orgogliosi di poter prendere parte a questo progetto di ampia portata, che migliorerà la qualità della vita degli abitanti, oltre a contribuire ad aumentare ulteriormente l’attrattiva e la fama della metropoli milanese. Questa vittoria è il risultato di un lavoro di squadra che ha prodotto soluzioni innovative volte a portare a termine, in un tempo record, quello che è un cantiere davvero colossale”, commenta Azad Kibarian, Direttore Generale di SUEZ IWS.