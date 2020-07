Milano Santa Giulia, progetto da 2,5 mld. Ecco come diventerà

Milano Santa Giulia si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 110 ettari a sud-est di Milano. Il progetto ha un valore lordo di sviluppo (GDV - Gross Development Value) di € 2,5 miliardi e prevede la realizzazione di un nuovo distretto urbano ad uso misto, suddiviso in due aree distinte a nord e sud, con un potenziale di un massimo di 2.500 residenze che affiancheranno nuovi uffici commerciali, attività retail e di intrattenimento. L’area di Milano Santa Giulia dista solo dieci minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Milano Linate e quindici minuti dal centro città ed è strettamente connessa con la metropolitana, la stazione ferroviaria e le principali infrastrutture di viabilità di Milano.

Lo sviluppo dell’area sarà progettato secondo principi di sostenibilità tra cui l’obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio e la certificazione WELL. Sarà realizzato un parco di circa 30 ettari (300.000 mq), che diventerà il terzo parco urbano più grande di Milano.

L’impegno nei confronti della comunità locale sarà al centro del progetto, con la realizzazione di servizi per oltre 1.500 studenti, nuove scuole e un museo. Milano Santa Giulia ospiterà inoltre la più grande arena coperta multifunzionale di Milano, con una capacità di 16.000 spettatori, che sarà costruita a nord dell’area e utilizzata come una delle sedi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La nuova partnership tra Lendlease e PSP Investments prevede un investimento iniziale di circa €250 milioni per l’acquisizione dei due edifici per uffici di livello premium Spark 1 e Spark 2, che sono in fase di costruzione a sud dell’area e già stati pre-locati. Lendlease svilupperà e gestirà gli edifici e la proprietà sarà suddivisa in parti uguali tra i due partner.

La partnership tra Lendlease e PSP Investments contempla inoltre lo sviluppo dell’area nord di Milano Santa Giulia, con le funzioni residenziali, commerciali e retail, attraverso una joint venture paritetica al 50% tra i due partner, come per l’area sud Lendlease si occuperà nei prossimi dieci anni della pianificazione, della progettazione e dello sviluppo del progetto.

L'annuncio di oggi rientra nella strategia definita nel 2017 da Lendlease, anno in cui la società ha firmato un accordo strategico con Risanamento SpA, a cui fa capo la proprietà del sito di Milano Santa Giulia, per portare avanti e completare la variante urbanistica e le attività di bonifica del sito. Oggi Lendlease e Risanamento sono vicini al raggiungimento dell’obiettivo di trasformare Milano Santa Giulia in uno dei maggiori distretti urbani in Italia.

Tom Mackellar, Chief Financial Officer di Lendlease Europa, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di iniziare la nostra prima collaborazione con PSP Investments. Questa joint venture dimostra il valore del modello integrato con cui operiamo e come le nostre competenze nella rigenerazione urbana a livello mondiale consentono ai maggiori investitori istituzionali partner l'accesso a prodotti di investimento diversificati e di alta qualità su scala globale. La nostra strategia è quella di lavorare con partner di capitale che condividono la nostra visione per la realizzazione di progetti di urbanizzazione, per i quali disponiamo di una pipeline di 26 miliardi di sterline nel Regno Unito e in Europa. Questo tipo di partnership ci consente di sviluppare interventi di riferimento nel nostro settore e siamo felici di poter avviare questa partnership che avanzerà ulteriormente nel corso dello sviluppo del progetto.”

Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe di Lendlease, ha dichiarato: “Questo progetto restituirà un’importante area alla città di Milano e siamo molto lieti di collaborare con PSP Investments, un investitore con un track record eccezionale negli investimenti in progetti di urbanizzazione che ha voluto condividere il nostro modello innovativo di sviluppo urbano. Questa partnership rafforza il nostro commitment di lungo termine sul progetto e sulla città di Milano, dove siamo anche responsabili del progetto MIND che sta prendendo forma nell'ex sito dell'Expo di Milano.”

Stephane Jalbert, Amministratore delegato Real Estate Investments di PSP Investments Europa e Asia Pacifico, ha commentato: "Crediamo che Milano Santa Giulia rappresenti un'entusiasmante opportunità per creare un nuovo vivace quartiere a Milano, costruito attorno ai principi di innovazione e sostenibilità, e siamo felici di iniziare a lavorare su questo progetto con i nostri nuovi partner di Lendlease".