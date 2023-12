Milano, Santanchè a Maran: "Il problema è la sicurezza, non il turismo"

Botta e risposta tra l'assessore milanese alle Politiche abitative, Pierfrancesco Maran, e il ministro del Turismo, Daniela Santanche'. "Bene se il turismo cresce ma non si puo' pensare che diventi la prima economia del territorio. Il turismo e' positivo nella misura in cui si inserisce in un contesto senza stravolgerlo", ha detto Maran. "Quello che soffoca questa citta' - ha risposto Santanche' - e' la mancanza di sicurezza. Se non c'e' sicurezza non c'e' liberta', perche' la percezione definisce la realta'. Quindi l'amministrazione comunale pensasse a fare di questa citta' una citta' sicura, che sarebbe un grande passo in avanti per avere piu' turismo. Mi sembra che a Milano ci siano tanti problemi e non che il turismo soffoca le attivita'. Sul turismo ci troviamo in questa situazione per la politica sbagliata del centrosinistra che purtroppo ne ha fatto sempre una questione di teste e non di spesa. Noi stiamo cercando di cambiare il paradigma".

Maran: "Affitti brevi, da Santanchè proposte deboli"

"Sei mesi fa quando Santanche' ha iniziato a occuparsene, ha detto che la questione sarebbe stata risolta in poche settimane e a oggi non esiste un atto. La proposta che hanno fatto e' oggettivamente debole, nel senso non prevede limitazioni reali", ha aggiunto Pierfrancesco Maran, a margine di un convegno a Palazzo Pirelli. "L'unico fatto nuovo, poi vedremo se confermato, e' che aumentano in parte la tassazione per chi affitta dalla seconda casa in su. Quindi tutta questa confusione per soldi in piu' che vanno allo Stato e non al territorio. Sarebbe stato interessante se fossero state risorse che invece rimanevano per le politiche territoriali della casa. Invece neanche quello", ha concluso Maran.