Milano, Scavuzzo: "Parcheggio dell'hub vaccinale idoneo per la moschea"

Il Parcheggio di Trenno di via Novara, che attualmente ospita l'hub vaccinale presidiato dall'esercito, "è idoneo a ospitare il culto della comunità che dovrà essere sgomberata per i lavori del Palasharp". Lo ha detto il vice sindaco Anna Scavuzzo questo pomeriggio in Consiglio comunale rispondendo a una domanda a risposta immediata del consigliere comunale di Forza Italia, Marco Bestetti, sul trasferimento in via Novara del centro di culto islamico ospitato nella tensostruttura dell'area del Palasharp. "Penso che potremo trasformare una struttura della protezione civile in un luogo dove temporaneamente le persone possono pregare e sono d’accordo su questo anche le forze dell’ordine e la prefettura", ha spiegato Scavuzzo. "Il parcheggio di Trenno lo abbiamo trasformato in centro tamponi e vaccini che non era la sua sua vocazione. Il percorso è stato rallentato adesso dalle necessarie attività di contrasto della pandemia che vengono realizzate lì e troverà poi una sistemazione per ospitare una comunità che prega, lo hanno fatto tante realtà e anche centri sportivi per garantire l'esercizio del diritto di culto", ha concluso Scavuzzo.

Bestetti (Forza Italia): "Scelte profondamente sbagliata"

"E' una scelta profondamente sbagliata: mettete la preghiera in una delle zone indicate dal piano delle attrezzature religiose. Il Consiglio comunale ha votato espressamente che quest'area non fosse per luoghi di culto. E' incompatibile il luogo di culto con l'hub vaccinale vista anche la situazione pandemica. È di fatto un luogo di assembramento. Il diritto di culto sacrosanto, ma esistono delle aree apposite che sono state individuate appositamente per questo". Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Marco Bestetti, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale.

Sardone (Lega): "Ennesimo schiaffo ai cittadini"

“Da anni la Lega si batte contro l’ipotesi del trasferimento del centro di culto islamico ospitato dalla tensostruttura del Palasharp all’area di via Novara. L’annuncio del vice sindaco Scavuzzo conferma che il Comune di Milano, guidato dalla sinistra, è costantemente più concentrato a fare favori alle comunità islamiche piuttosto che ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Come è noto quest’area non potrebbe essere destinata a questo uso, come sancito dal Consiglio Comunale. Tuttavia la sinistra procede in questo abuso nonostante i tanti presidi e i tanti no espressi da chi abita questa zona e che si aspettava un altro utilizzo per questa area. Spiace constatare, per l’ennesima volta, la volontà della giunta Sala a favore delle moschee in città, senza, tra l’altro, aver chiuso quelle abusive che proliferano nel totale disinteresse di Palazzo Marino e nonostante i pericoli di sicurezza denunciati in più occasioni. Come già fatto in passato ci opporremo a questa decisione che è a tutti gli effetti uno schiaffo ai cittadini milanesi” Così in una nota Silvia Sardone (eurodeputata e consigliere comunale Lega), Alessandro Verri (capogruppo Lega in consiglio comunale) e Francesco Giani (capogruppo Lega in municipio 7)