Milano, sciopero ATM il 26 maggio: le info

Sciopero dei trasporti venerdì 26 maggio, proclamato dall’organizzazione sindacale Usb per tutti i settori pubblici e privati.

Milano, sciopero dei trasporti: le info di ATM

Le Ferrovie dello Stato comunicano che il personale non sarà operativo dalle ore 9 alle 17. A Milano, per quanto riguarda le linee Atm, il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Milano, sciopero ATM: le motivazioni

Lo sciopero, si legge sul sito di Atm, è stato proclamato per chiedere “aumenti salariali di 300 euro e per una nuova indicizzazione; contro il codice appalti, il decreto Cutro e il progetto di autonomia differenziata; per l’abolizione dell’IVA e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità; per la detassazione di pensioni e le minime a mille euro; per un milione di assunzioni nella PA; in difesa del Reddito di Cittadinanza; per il salario minimo a 10 euro la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità salario, il diritto ai servizi pubblici gratuiti, il diritto alla casa e per il blocco di sfratti e sgomberi; per tutela e salute nei luoghi lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private; in difesa del diritto di sciopero; contro il coinvolgimento nella guerra in Ucraina”.