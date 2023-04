Milano, sciopero del trasporto pubblico martedì 2 maggio

Milano, sciopero Tpl martedì 2 maggio

Potrebbe essere un rientro dal ponte dell'1 Maggio in salita per i pendolari milanesi. Per martedì 2 maggio è infatti in programma uno sciopero del trasporto pubblico, come confermato anche da una nota di Atm.

Così il comunicato: "Martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 12.45".

Lo sciopero è stato proclamato "per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Il 30 aprile e l'1 maggio sciopera il personale ferroviario

Il personale ferroviario potrebbe invece mettere a rischio la circolazione dei treni per 24 ore tra il 30 aprile e l'1 maggio. Mentre il 2 maggio oltre ai lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia anche gli aderenti alle sigle Slai-Prol-Cobas, per uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico, come riferisce Milano Today.