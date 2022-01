Milano, sciopero dei trasporti terminato dopo una mattina difficile

Sciopero dei mezzi, riprende la circolazione

Termina lo sciopero nazionale di 4 ore: riaprono gradualmente le linee metropolitane e in superficie riprende il normale servizio di bus, tram e filobus. Lo comunica Atm, l'azienda milanese di mobilita'. In mattinata a causa dello stop delle linee della metropolitana (ad accezione della M5, in funzione tra San Siro e Garibaldi) gli spostamenti sono stati molto complicati.

Le linee di superficie circolavano con ritardi e mezzi strapieni. In particolare sulla circolare 90-91, il distanziamento non era in alcun modo rispettato. Situazione che sembra aver reso piu' difficili anche i controlli per il rispetto delle regole anti contagio (green pass rafforzato e mascherine FFp2), visto che decine di persone indossavano la mascherina chirurgica.