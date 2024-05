Milano, venerdì 31 maggio sciopero del personale Atm

Venerdì 31 maggio il personale Atm avvierà uno sciopero della durata di 24 ore. Si prevedono disagi per trasporti e mobilità, con possibili stop di metro, bus, tram. Durante la giornata autisti, macchinisti e tranvieri si assenteranno dal lavoro per una serie di richieste sostanzialmente legate al miglioramento degli stipendi e l’aumento di tutele per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Quste ragionevoli richieste, se soddisfatte, migliorerebbero la qualità del servizio eliminando via via i tagli alle corse e i tempi d’attesa alle fermate.

Gli orari atm previsti per venerdì 31 maggio

"Il sindacato Al Cobas - scrive Atm in una nota - ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Al Cobas è il sindacato che aveva dato il via alla protesta del 6 maggio. Gli ultimi scioperi da questi organizzati, quelli nel 2024, hanno ricevuto abbastanza partecipazione, con un'adesione del personale che è andata dal 14,6% al 31%, passando per il 17,2%.

L’ennesimo sciopero a Milano. Perché?

I lavoratori di tutte le aziende del Gruppo Atm spa si asterranno dal lavoro secondo diverse modalità: gli agenti di stazione, i macchinisti della metro, i tranvieri e gli autisti che aderiranno alla protesta sciopereranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Sostanzialmente dalle 8.45 alle 18 i mezzi Atm rientreranno nei depositi del capolinea e dai centri, dando agli utenti l’avviso della limitazione della corsa. Per gli altri lavoratori Atm compresi i turnisti, invece, che operano negli impianti fissi (operai, impiegati, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi, tutor), l’astensione durerà l’intero orario di lavoro per ogni turno. Sono esclusi dalla protesta solo i lavoratori strettamente necessari alle squadre di pronto intervento. In giornata saranno in programma anche presidi davanti ai depositi aziendali.