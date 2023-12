Milano: sciopero del terziario e del turismo, presente anche Landini

Terziario e turismo: sciopero a Milano, presente anche Landini

Per domani, venerdì 22 dicembre, è atteso lo sciopero del terziario e del turismo, a Milano. Oltre 5 milioni le lavoratrici e i lavoratori che attendono da oltre 3 anni i rinnovi dei contratti nazionali di settore. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà alla manifestazione di Milano a sostegno dello stop proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Le coordinate dello sciopero

Nel capoluogo lombardo, dove confluiranno le delegate e i delegati dalle regioni del Nord Italia, il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Castello. Il corteo arriverà per il comizio conclusivo alle 11.30 in Piazza Sempione/Arco della Pace.