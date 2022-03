Milano, sciopero per il clima e contro la guerra di Fridays for Future

Sciopero globale per il clima. Di nuovo in strada oggi Fridays for Future e gli altri movimenti ambientalisti in molte regioni di Italia e del mondo per sensibilizzare le persone sull'emergenza climatica. Le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future saranno presenti in ben 679 piazze per chiedere giustizia climatica in un momento drammatico in cui una guerra incombe alle porte dell'Europa. A Milano l'appuntamento è in largo Cairoli.



Milano, filo rosso che tiene insieme guerra e pandemia

"Torniamo in piazza per la giustizia climatica e ambientale, contro ogni guerra e contro la crisi climatica - scrive in una nota il movimento di Greta Thunberg - scendiamo nelle piazze di tutto il mondo poiche' crediamo che il capitalismo sia il filo rosso che tiene insieme pandemie, guerre e crisi climatica. Questo modello di sviluppo capitalistico estrattivista ed ecocida non fa altro che dividerci mentre continua ad avvelenare e devastare i nostri territori".

Milano, sciopero per il clima: 78 cortei in tutta Italia

In Italia sono previsti 78 cortei, da Udine a Palermo, passando per Alessandria, Schio, Vicenza Siena, Torino Taranto, Rimini, Sanremo, Salerno e Reggio Calabria. A Roma, i manifestanti si sono concentrati a piazza della Repubblica; a Napoli, in piazza Garibaldi; a Milano in largo Cairoli; a Firenze in piazza Santa Annunziata; a Palermo, in piazza Politeama; a Cagliari, invece, prevista una azione e cineforum alle 17.15 in via Trentino.