Milano: scippo con strappo al supermercato, 34enne fermato da poliziotto



Scippa una ottantenne all'Esselunga di via Washington, ma viene arrrestato poco distante. E' successo alle 18 di ieri quando un cittadino marocchino del 1987 con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale ha avvicinato la donna e la ha strattonata per un braccio rubandole la borsa contenente portafogli e cellulare ed e' fuggito.



Rincorso dal vigilante del supermercato e da alcuni passanti, l'uomo e' stato raggiunto da un poliziotto fuori servizio in bicicletta che lo ha bloccato in via Elba dove gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il 34enne.