Milano, scontro auto-bus: grave uomo di 74 anni

Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito, questa mattina a Milano, dopo essersi scontrato con la sua auto contro un bus. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Benozzo Gozzoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato estratto dall'auto ed è in rianimazione; l'autista del bus non ha riportato gravi traumi.