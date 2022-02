Milano, scontro auto-monopattino: grave un ragazzo di 17 anni

Quarto Oggiaro, scontro auto-monopattino: 17enne grave

Grave incidente a Milano tra un monopattino e un'auto. Nello scontro, avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Aldini, a Quarto Oggiaro, il conducente del monopattino, Y.A., un ragazzo di 17 anni, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti Polizia locale e 118, che ha trasportato il 17enne in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con traumi al cranio, al volto, al bacino e a una gamba.

Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Allo scopo sono al vaglio testimonianze e filmati a circuito chiuso. Ancora da accertare se il giovane ha perso il controllo del mezzo o se è stata stata l'auto a investirlo.