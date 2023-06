Milano, scontro tra un tram e un pullman di turisti coreani: due feriti

Scontro tra un pullman di turisti e un tram nella serata di giovedì 8 giugno in piazza San Gioachimo a Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 con più equipaggi, e la polizia locale. A bordo dell'autobus 28 passeggeri coreani: il bilancio è di due feriti, finiti in ospedale ma in codice verde. Iscriviti alla newsletter