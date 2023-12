Milano: scoppia cabina elettrica sotto Confcommercio, 200 evacuati

Scoppia cabina elettrica in Confcommercio Milano, 200 evacuati

Evacuati duecento dipendenti di Confcommercio dopo l'esplosione per un malfunzionamento di una cabina elettrica nei locali cantina del palazzo di corso Venezia a Milano. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco non si e' verificato nessun incendio ne' rilascio di fumo. Solo in via precauzionale sono stati fatti uscire in strada i presenti. Non si registrano ne' feriti ne' intossicati.