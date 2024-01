Milano, scritta antisemita vicino alla sinagoga

Milano, scritta antisemita vicino a sinagoga

Una scritta, tracciata in blu, "via Gaza, ebrei letame", è apparsa sulla lastra della via a pochi passi dalla sinagoga di via San Barnaba a Milano. Di "clima molto grave che ci fa tornare a momenti molto bui per questa citta' che ha subito le deportazioni" ha parlato il consigliere comunale del Pd e membro attivo della comunita' ebraica Daniele Nahum, che durante la seduta del consiglio comunale ha aggiunto: "Quel clima non lo voglio piu' vedere all'interno della nostra citta' e le istituzioni democratiche non devono permetterlo".

Demonizzazione di Israele Meghnagi: stampa non è esente da colpe

Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi condanna in una nota "in maniera ferma queste scritte antisemite e antisioniste" comparse a pochi metri dalla sinagoga della città. "Ma sono stufo di condanne e prese di distanza. Voglio essere chiaro: la matrice di questa scritta è la stessa di tanti atti antisemiti che abbiamo vissuto in questi mesi - ha ricordato -, una demonizzazione di Israele spinta a tal punto da fare odiare gli ebrei. Gli operatori dell'informazione non sono esenti da colpe". "Faccio appello a tutti a smetterla di usare parole malate come per esempio 'genocidio' facendo riferimento alla guerra in atto tra Hamas e Israele. Sono parole che eccitano gli animi e sono lontane dalla realtà - ha proseguito -. Dico basta a quei giornalisti che demonizzano Israele tutta la settimana, e poi ci offrono la solidarietà quando subiamo atti di antisemitismo. Se non lo avete ancora capito, il problema non è l'antisemitismo che c'è nella società. Il problema siete sempre di più voi".

A.Fontana, scritta antisemita a Milano gesto vile e vergognoso

"Vicinanza e solidarietà alla Comunità ebraica per un gesto tanto vergognoso, quanto vile. Ci auguriamo che i responsabili di questo atto siano individuati e puniti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la scritta antisemita apparsa su un muro vicino alla sinagoga di Milano. "L'amarezza per azioni del genere - ha aggiunto - diventa ancora più grande se penso alla visita che, proprio qualche giorno fa, abbiamo effettuato al Memoriale della Shoah con la senatrice Liliana Segre".