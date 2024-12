Milano, sedicenne sequestrato e seviziato per una notte: arrestati un 44enne e un minorenne. Spunta un video degli abusi

Milano, sedicenne sequestrato e seviziato per una notte

Un uomo di 44 anni e un ragazzo di 14 sono stati fermati per sequestro di persona e violenza sessuale su un sedicenne a Quarto Oggiaro, in periferia a Milano. I fatti risalgono a lunedi' e i presunti autori sono in attesa dell'udienza di convalida. Da quanto emerge dalle indagini della Polizia di Stato il ragazzo di 14 anni avrebbe convinto la vittima affetta da disabilita' a farlo andare in uno stabile. Sempre il giovane avrebbe invitato l'uomo di 44 anni che abita nello stesso palazzo. Il sedicenne sarebbe stato sequestrato e avrebbe subito abusi sessuali dai due presunti aguzzini che gli avrebbero anche rubato il cellulare. Sono stati i poliziotti dell'ufficio Volanti a notare la vittima in stato confusionale vagare nudo per strada. Il ragazzo di 16 anni ha mostrato agli agenti il profilo Instagram del quattordicenne. Da questo dato i poliziotti sono risaliti al minore e all'adulto.



Su un cellulare il video delle sevizie



In uno dei due cellulari sarebbe stato trovato un filmato in cui sono riprese le sevizie e gli abusi sessuali. Un vero e proprio "film dell'orrore". Resta da capire come la vittima, seguita dai servizi sociali, sia stata adescata dal 14enne. I due fermati, riferisce AdnKronos, non sono imparentati tra loro. E rispondono di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo, produzione di materiale pedopornografico e rapina, per aver sottratto al 16enne il telefono cellulare. Non si esclude che possa venire contestato anche il reato di tortura.



Il ragazzino italiano di 16 anni che sarebbe stato vittima di violenza sessuale di gruppo a Milano era seguito dai servizi sociali.