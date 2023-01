Milano, senza tetto trovato morto

Un senzatetto è stato trovato morto ieri sera tardi a Milano. L'uomo è stato notato da alcuni passanti in piazza Buonarroti e il 118, intervenuto sul posto, ne ha constatato il decesso. Secondo quanto riferito stamani in questura, il cadavere non presentava segni evidenti di violenza. L'uomo, identificato stamani, aveva 69 anni ed era di nazionalità romena