Milano, senzatetto dormono sulla 90 perchè i centri accoglienza sono insicuri

Milano, i senzatetto dormono sulla 90 perchè i centri accoglienza sono insicuri

"Ricevo continuamente fotografie da parte di autisti e cittadini, che utilizzano il bus 90, soprattutto nelle ore serali, che ritraggono foto di persone, tra cui la maggior parte sono immigrati, buttate a terra e sdraiate sui sedili con al seguito sacchi strapieni e ingombranti di oggetti personali. Questi senza tetto e senza fissa dimora si rifiutano di andare nei centri di accoglienza perche' sono pieni di gente che delinque e, se decidessero di andarci, verrebbero pestati, assaliti, rapinati e derubati dei loro pochi averi quindi, preferiscono girare da una parte all'altra della citta' e dormire per terra o sui mezzi pubblici riscaldati": lo afferma l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando le situazioni che si vengono a creare di sera e di notte sulla linea 90 a Milano.

De Corato: "Enorme problema di sicurezza, ma a Sala non interessa"

De Corato continua: "Si e' mai chiesta la Giunta di centrosinistra perche' questi clochard non vanno negli appositi centri, come per esempio la 'Casa dell'Accoglienza Enzo Jannacci' in viale Ortles a Milano, ma preferiscono le strade e i mezzi pubblici? Nel suddetto centro, come in tutti i restanti 'centri di Accoglienza', c'e' un enorme problema di sicurezza di cui Sala e tutta la sinistra non si interessano minimamente. A quando la fine di questa situazione? La maggior parte di questi immigrati, nel periodo invernale quando le temperature serali sono molto rigide, come in questi mesi, si accasano sugli autobus, tra cui appunto la linea 90".