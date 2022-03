Milano, senzatetto morto in strada

Un uomo di 41 anni e' stato trovato morto nel pomeriggio del 28 marzo attorno alle 16:15 in viale Cassala, all'altezza del civico 14/A. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe un senza fissa dimora forse deceduto gia' da alcuni giorni per cause ancora da accertare.

