Milano, sequestrati beni per 10 milioni al broker che truffò Antonio Conte

Milano, sequestrati beni per 10 mln al broker che truffò Antonio Conte

Indagine per riciclaggio condotta dalla procura di Milano: la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 10,9 milioni di euro a Massimo Bochicchio, consulente finanziario già radiato dalla Consob. Il broker era già finito al centro di un'indagine della Procura di Modena - che secondo fonti investigative non è collegata a quella attuale - per aver truffato alcuni clienti, tra cui l'allenatore dell'Inter Antonio Conte. Tra i beni posti sotto sequestro questa mattina dalle Fiamme Gialle, anche opere d'arte di grande valore, una casa a Cortina d'Ampezzo e diversi conti correnti. Sono anche in corso perquisizioni a casa del broker e in altri immobili nella disponibilità di Bochicchio.