Milano Serravalle aderisce alla campagna "Puliamo il mondo" di Legambiente

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha aderito alla campagna di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente, attivando con il Consorzio EcoTyre una raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati lungo le proprie tratte autostradali e nelle aree verdi limitrofe.

L'intervento, concluso oggi con il conferimento di un container da 30 mc di PFU a EcoTyre, leader nel settore del loro recupero e trattamento, si inserisce tra le numerose azioni di sostenibilità promosse da Milano Serravalle per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in linea con il Piano Strategico della Capogruppo FNM.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. al lavoro per contrastare l'abbandono dei rifiuti

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. lavora per contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti lungo le proprie infrastrutture e nelle aree verdi circostanti, consapevole che tale comportamento non solo deturpa l'ambiente, creando situazioni di degrado, ma può costituire anche un pericolo per la sicurezza stradale. Perciò, grazie al supporto di EcoTyre e alla collaborazione con Legambiente, è stata promossa questa iniziativa di grande impatto ambientale e sociale, che intende sensibilizzare al corretto smaltimento dei rifiuti e al rispetto dell’ambiente. Il materiale raccolto sarà avviato al recupero e trasformato in risorse riutilizzabili, non solo per la produzione di nuovi pneumatici, ma anche nel settore dell'edilizia, per la creazione di nuove superfici sportive e arredi urbani, oltre a componenti per gli asfalti.

Colloredo: "Puliamo il Mondo, importante occasione per ribadire il nostro impegno"

"Puliamo il Mondo rappresenta un'importante occasione per ribadire il nostro impegno nella tutela dell'ambiente che ci circonda e nella riduzione dell'inquinamento," ha dichiarato Marco Colloredo, Direttore Operations di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. "Attraverso la collaborazione con EcoTyre e Legambiente possiamo fare la differenza nel recupero degli pneumatici fuori uso, contribuendo concretamente alla sostenibilità del nostro territorio."

Ambrogio: "EcoTyre, sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione dei Pfu"

"EcoTyre è sempre pronta a contribuire alla buona riuscita di iniziative di raccolta straordinaria nell’ambito di Puliamo il Mondo”, ha affermato Enrico Ambrogio, Presidente EcoTyre. «Siamo contenti di questa esperienza con Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A perché rafforza PFU Zero nell’intento di sensibilizzare la cittadinanza sulle corrette modalità di gestione dei PFU, auspicando di ridurne l’abbandono nell’ambiente. L’obiettivo è far conoscere il sistema di gestione gratuito nazionale e la possibilità di ottenere il riutilizzo della gomma raccolta per alimentare un sistema virtuoso di Economia Circolare”.

Zampetti: "L'impegno di società e consorzi è fondamentale"

"L’impegno delle società concessionarie autostradali e dei consorzi di raccolta è fondamentale per smantellare il fenomeno dell’abbandono di pneumatici fuori uso – ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Il successo di Puliamo il Mondo è infatti possibile grazie alla collaborazione di questa rete e al lavoro volontario delle persone, che partecipando alle raccolte straordinarie di PFU ne permettono la rigenerazione a beneficio di molteplici usi e settori. Non sottovalutando che è soprattutto l’ambiente a giovarne: il riciclo della gomma usata contribuisce alla diminuzione di emissioni inquinanti in atmosfera e a ridurre lo sfruttamento di risorse naturali”.