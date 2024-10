Milano, sette svastiche sui muri di una scuola nei pressi del Memoriale della Shoah

La mattina del 7 ottobre sono state rinvenute una serie di svastiche, più precisamente sette, tracciate durante la notte sui muri della Scuola Media IC Galvani in via Fara a Milano, nei pressi della Stazione Centrale e quindi a qualche centinaia di metri dal Memoriale della Shoah. Un team di operai è stato attivato per rimediare all'atto vandalico e coprire le svastiche nere lasciate sui muri rossi, ritrovate la mattina all'apertura dell'istituto. L'evento, a un anno esatto dalla prima strage di Hamas, non è privo di precedenti: come riportato dal Corriere della Sera, solo il mese scorso una di queste svastiche era già comparsa su uno dei muri della scuola.