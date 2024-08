Milano, sgomberato il centro sociale CasaLoca

Sgomberato il centro sociale CasaLoca di viale Sarca a Milano. All'interno è stata trovata una persona mentre all'esterno dell'immobile era presente un presidio pacifico di una decina di persone contrarie allo sgombero.

Gli occupanti: "CasaLoca, vittime del potere economico di Prelios-Pirelli, padroni del quartiere"

Così gli occupanti: "Oggi 6 agosto 2024 la polizia si è presentata in forze a imporre lo sgombero di CasaLoca, facendo seguito a una denuncia della proprietà, la Lambda S.R.L., facente parte del gioco di scatole cinesi del blocco di potere economico della Pirelli, del gruppo Prelios e delle aziende collegate: i padroni del quartiere Bicocca, alla periferia di Milano. Si cerca così di porre fine a un'esperienza ventennale di occupazione e autogestione nata sulla scorta della solidarietà internazionalista, dell'autorganizzazione studentesca e delle lotte per i diritti delle e dei migranti. Centinaia di persone hanno materialmente abitato questi spazi oggi invasi da decine di digotti, migliaia li hanno attraversati per i concerti, i progetti e le assemblee".

Il messaggio su Instagram prosegue: "La vicinanza con l'università Bicocca ha fatto sì che lo spazio fosse da sempre punto di riferimento per studentesse, studenti e personale dell'università stessa, in un quartiere di antica estrazione operaia. La storia di CasaLoca è tutt'uno con quella ancora più antica di Ya Basta! Milano e in generale con l'ondata di lotte scaturite all'epoca dei forum sociali e della sanguinosa repressione di Genova 2001. La storia di CasaLoca è tutt'uno con quella di chi ha sperimentato a Milano e nella metropoli diffusa forme di aggregazione dal basso che resistessero al nemico comune, il capitalismo, e alle sue manifestazioni di tutte le risme".

De Corato: "Speriamo ci siano presto altri sgomberi"

Esulta l'ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato, oggi deputato di FdI: "Ringrazio la questura di Milano per l'importante sgombero che sta effettuando da questa mattina del centro sociale CasaLoca di viale Sarca. Finalmente i cittadini della zona non saranno più costretti a subire disagi e fastidi continui. Continua la linea ferrea dettata dal governo Meloni mirata al contrasto di ogni attività illecita e di abusivismo nel nostro Paese. Spero che dopo quello odierno si proceda, al più presto, anche allo sgombero degli altri dieci immobili occupati abusivamente dagli anarchici e no-global che molto spesso nei fine settimana, in città, non perdono occasione per unirsi ai pro-Hamas, creando spesso disagi ai commercianti".

Romano La Russa: "Il tam-tam è servito a poco: gli antagonisti radical chic tutti in vacanza"

E l'assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa: "Bene lo sgombero di Casa Loca, in viale Sarca, ci auguriamo che ne seguono altri piu' importanti - come quello di piazza Stuparich, del Cantiere e del Leoncavallo - per riportare la legalita' a Milano. Comunque, vorrei sottolineare che il tam-tam sui social per chiedere rinforzi e' servito a poco: in queste settimane, evidentemente, anche gli antagonisti radical chic sono in vacanza".

AVS: "Servirebbero alternative alla via repressiva"

Alleanza Verdi Sinistra critica invece l'operazione. Sulla vicenda prende posizione il consigliere regionale di AVS, Onorio Rosati: "Come ogni agosto, puntuali, arrivano gli sgomberi. La logica è sempre la stessa: la via repressiva e fintamente legalitaria come unica soluzione a problemi che richiederebbero pensieri e politiche differenti e che riguardano l’assenza di spazi sociali autogestiti, accessibili a tutti e tutte, in una Milano sempre più escludente e discriminante nei confronti di tutti coloro che non si adeguano al pensiero unico".

Gorini e Cucchiara (Sala Sindaco): "Perso un presidio di rilievo"

Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara del gruppo consiliare comunale Europa Verde Sala Sindaco aggiungono: "Fa rabbia constatare come si sia aspettato agosto per procedere, con la citta' e il quartiere svuotato da attivisti, studenti della vicina universita' e semplici cittadini che normalmente abitano e attraversano lo spazio. Mentre Bicocca continua a popolarsi di studentati esclusivi, oggi perde un presidio che da piu' di vent'anni assicurava una mensa sociale e un pensionato universitario, oltre a iniziative culturali e intellettuali di tutto rilievo. Solidarieta' a attiviste e attivisti".

Alle 18 è convocata una prima assemblea pubblica nei giardinetti di viale Sarca antistanti CasaLoca, per aggiornare della situazione e decidere il da farsi.