Milano, sgombero in Ticinese: tensione con le forze dell'ordine. FOTO

Milano, sgombero in via Gola (foto: Cuore in Gola via facebook)

Milano, sgombero in Ticinese: tensione con le forze dell'ordine

Via Gola, tensione nella mattina di martedì 1 febbraio a Milano per uno sgombero scattato alle 8.30. Presenti sul posto carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa accompagnati da un funzionario dell'Aler. Una casa popolare è stata sgomberata, ma alcuni esponenti di Cuore in Gola hanno tentato di fermare le operazioni. Ci sono stati scontri e tafferugli. La Questura, come riporta Milan Today, ha negato azioni violente. Ma un cittadino algerino senza documenti è stato accompagnato in questura per essere identificato.

Sgombero in via Gola, gli antagonisti: "La Polizia ha caricato"

Questo il racconto fatto dallo Spazio Comune Cuore in Gola su facebook: "Questa mattina verso le 8:30 celere, Digos e funzionari dell' Aler sono arrivati in Ticinese per effettuare l' ennesimo sgombero. È il quarto sgombero che avviene nelle ultime settimane in queste strade, oltre a quelli che avvengono ormai quotidianamente in altri quartiere della città. Oggi però diverse persone si trovavano già in strada e hanno tentato di rallentare il lavoro di Aler e forze dell’ordine. Inutile dire che la risposta da parte della polizia è stata quella di caricare al fine di proseguire i loro infausti intenti".

Via Gola, sgombero: "Il quartiere appartiene a chi lo abita"

A sgombero ultimato, questo il commento di Cuore in Gola: "Lo sgombero di questa mattina avvenuto al civico 27 di via Gola è terminato. Il tentativo di ostacolare l' arrivo di funzionari dell' Aler e della polizia è un chiaro segnale che questo quartiere appartiene a chi lo abita. Anche oggi pomeriggio scenderemo in strada, ci vediamo alle ore 18 in via gola per ribadire che noi da qui non ce ne andiamo"

Sgombero in Ticinese, Cvoa Tventotto: "Ci sono state manganellate"

Ed il Cvoa Tventotto: "Anche questa mattina il quartiere del ticinese si è svegliato con camionette, l'ennesimo sgombero ad opera di Aler e qualche manganellata. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso ma anche l'arrivo dei solidali. Basta sfratti, sgomberi e la militarizzazione dei quartieri. All'emergenza abitativa si risponde con l'assegnazione del patrimonio immobiliare pubblico e con la sanatoria delle occupazioni".