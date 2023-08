Milano, si apre una voragine nell'asfalto: auto inghiottita

Si apre una voragine in via Feraboli a Milano ed un'auto ci finisce inghiottita dentro. Alla base della spaccatura dell'asfalto, una perdita della tubatura dell'acquedotto, con notevoli disagi per i residenti del Gratosoglio. La spaccatura c'era da tempo ma si sarebbe ampliata solo recentemente. Sino ad assumere dimensioni tali da imprigionare la Fiat. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della metropolitana, come riferisce Milano Today. Iscriviti alla newsletter