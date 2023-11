Milano, si è costituito il pirata che ha investito un 38enne sabato notte

Si è costituito nel pomeriggio di domenica 12 novembre il pirata che nella notte di sbaato ha investito un pedone di 38 anni in via Morgantini per poi darsi alla fuga. Si tratta di un 45enne milanese che solo il giorno dopo si è presentato ai miitari. Il pedone che stava attraversando la strada al di fuori delle strisce, si trova ora in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è accaduto intorno alle 3 e gli agenti della Polzia locale avevano acquisito e analizzato le telecamere di sorveglianza della zona.