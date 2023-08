Milano, si finge rider per spacciare: arrestato

Si fingeva rider di una nota compagnia di cibo a domicilio ma spacciava droga. Per questo un uomo italiano di 53 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia di Milano, in via Sarpi.

L'uomo, che vanta dei precedenti, è stato notato dagli agenti durante il servizio di controllo del territorio ed è risultato nascondere negli indumenti intimi 23 involucri di cocaina confezionati per un totale di 14,40 grammi. Il 53enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.