Milano, si stabilisce in casa di un anziano e gli chiede soldi per andarsene

Si è insediato nell'appartamento di un anziano per oltre due settimane approfittando della sua buona fede. Poi, quando l'uomo gli ha chiesto di andarsene, ha iniziato a minacciarlo e a pretendere dei soldi per liberare l'appartamento. E' accaduto in via Lorenteggio a Milano: l'incubo per il pensionato milanese è terminato lunedì pomeriggio con l'arresto del suo estorsore, un cittadino dello Sri Lanka di 49 anni, accusato ora di estorsione aggravata.

Via Lorenteggio, l'82enne salvato dalla Polizia

Quando l'82enne ha chiamato la polizia, l'anziano ha spiegato all'agente che il 49enne viveva da 20 giorni a casa sua e aveva preteso del denaro per andare via. In quei 20 giorni, come riferisce Milano Today, il 49enne era già riuscito a farsi dare 3mila euro in contanti e un paio di anelli in oro.