Milano, Sorte: "Sia Forza Italia a scegliere il nome del candidato sindaco"

"Con il rispetto che si deve agli alleati dico che forse è meglio che sia FI a scegliere il nome" del candidato sindaco di Milano del centrodestra, "visto che le uniche volte che abbiamo vinto o ce la siamo giocata, cito Albertini, Moratti e Stefano Parisi, o era di area forzista". Lo ha detto Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia, in un'intervista all'edizione milanese de "Il Giornale".

"Abbiamo finalmente invertito la tendenza a Milano, alle Regionali eravamo al 5,8% e siamo saliti all'8,87%. Ipotizzare un'area moderata che possa sfondare il muro del 10% alle Comunali ormai non è solo un auspicio ma un obiettivo assolutamente raggiungibile". Per quanto riguarda i risultati delle elezioni in Lombardia, come riporta Il Giornale, Sorte ha sottolineato: "Forza Italia in molti comuni è una forza importante, che oscilla tra il 10 e il 23%. Cito Rozzano dove è primo partito del centrodestra con il 17,44% o secondo a Giussano con il 23,62%. C'è ancora da fare ma siamo sulla strada giusta".